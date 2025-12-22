  1. В Україні

Вибори в Україні можливі лише за мирних умов і нових законів: у ЦВК заявили, що «м’яч на полі Ради»

11:48, 22 грудня 2025
Підготовка до виборів потребує ревізії законодавства, окремої дорожньої карти та рішень парламенту, а під час воєнного стану їх проведення є неможливим.
Фото: lb.ua
Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що проведення виборів в Україні можливе лише після внесення змін до законодавства, яке має врахувати специфіку повоєнного періоду або виборів після завершення активної фази бойових дій. Наразі ключова роль у цьому процесі належить Верховній Раді.

За його словами, в умовах воєнного стану організація виборів є неможливою.

«У воєнних умовах вибори проведені бути не можуть. Президент наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови», – зазначив Дубовик в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що чинне виборче законодавство розраховане на мирний час і потребує ґрунтовної ревізії. Лише після появи необхідних передумов і врегулювання юридичних питань, зокрема щодо воєнного стану, можна буде говорити про конкретні строки проведення виборів.

Водночас, за його словами, сам факт завершення активних бойових дій не є достатнім — необхідно заздалегідь підготувати правову базу. Це передбачає розробку дорожньої карти та відповідного законопроєкту в парламенті.

Центральна виборча комісія вже працює над цими питаннями спільно з експертним середовищем і міжнародними партнерами.

«Але в цих умовах м’яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів», – додав заступник голови ЦВК.

Окремо він підкреслив важливість максимально широкої участі громадян у виборчих процесах.

Йдеться, зокрема, про українців за кордоном, військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб, які нині проживають в інших громадах.

За словами Дубовика, забезпечення їхніх виборчих прав має стати одним із ключових завдань під час підготовки нового виборчого законодавства.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обговорив із представниками Верховної Ради можливість проведення виборів під час війни та очікує, що депутати «запропонують йому своє бачення».

Однак дані Центральної виборчої комісії свідчать про масштабні проблеми у виборчій інфраструктурі. Через війну РФ проти України нині функціонує лише 75% виборчих дільниць

Водночас голова Оболонської РДА заявив, що Київ має достатньо укриттів для безпечного проведення виборів.

Також повідомлялося, що МЗС працює над інфраструктурою для виборів за кордоном.

Верховна Рада України президент вибори ЦВК виборча кампанія місцеві вибори

