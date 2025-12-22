Выборы в Украине возможны лишь при мирных условиях и новых законах: в ЦИК заявили, что «мяч на поле Рады»

Подготовка к выборам требует ревизии законодательства, отдельной дорожной карты и решений парламента, а в условиях военного положения их проведение является невозможным.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что проведение выборов в Украине возможно лишь после внесения изменений в законодательство, которое должно учитывать специфику послевоенного периода либо выборов после завершения активной фазы боевых действий. В настоящее время ключевая роль в этом процессе принадлежит Верховной Раде.

По его словам, в условиях военного положения организация выборов является невозможной.

«В военных условиях выборы проведены быть не могут. Президент в первую очередь подчеркнул фактор безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия», — отметил Дубовик в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что действующее избирательное законодательство рассчитано на мирное время и требует глубокой ревизии. Лишь после появления необходимых предпосылок и урегулирования юридических вопросов, в частности касающихся военного положения, можно будет говорить о конкретных сроках проведения выборов.

В то же время, по его словам, сам факт завершения активных боевых действий не является достаточным — необходимо заранее подготовить правовую базу. Это предусматривает разработку дорожной карты и соответствующего законопроекта в парламенте.

Центральная избирательная комиссия уже работает над этими вопросами совместно с экспертным сообществом и международными партнёрами.

«Но в этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнёт работу рабочая группа, которая была анонсирована на согласительном совете. И мы сможем активно подключиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов», — добавил заместитель председателя ЦИК.

Отдельно он подчеркнул важность максимально широкого участия граждан в избирательных процессах.

Речь, в частности, идёт об украинцах за рубежом, военнослужащих и внутренне перемещённых лицах, которые сейчас проживают в других общинах.

По словам Дубовика, обеспечение их избирательных прав должно стать одной из ключевых задач при подготовке нового избирательного законодательства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с представителями Верховной Рады возможность проведения выборов во время войны и ожидает, что депутаты «предложат ему свое видение».

Однако данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют о масштабных проблемах в избирательной инфраструктуре. Из-за войны РФ против Украины сейчас функционирует лишь 75% избирательных участков.

В то же время глава Оболонской РГА заявил, что Киев имеет достаточно укрытий для безопасного проведения выборов.

Также сообщалось, что МИД работает над инфраструктурой для выборов за границей.

