МЗС працює над інфраструктурою для виборів закордоном, — Зеленський

Фото: ukrinform.com

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що МЗС працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів. Важливо забезпечити, щоб усі громадяни мали можливість проголосувати, зокрема військові на фронті. Про це глава держави сказав під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві.

Президент України наголосив, що вибори залежить від двох речей: безпеки і законодавства.

«Якщо під час війни із законодавством якимось чином можна знаходити кроки щодо змін, то з безпекою треба щось робити, це найголовніше», - сказав Президент.

Також він додав, що «не Путіну вирішувати, коли і в якому форматі вони будуть проходити».

Глава держави зазначив, що через питання безпеки вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях.

«На неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитися вибори. Бо зрозуміло, як вони будуть проводитись – так, як це завжди робить Росія. Вона спочатку говорить про результат, навіть своїх внутрішніх виборів, а вже потім підраховує вже голоси», - зазначив Зеленський.

