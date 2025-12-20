  1. В Украине

МИД работает над инфраструктурой для выборов за рубежом, — Зеленский

15:25, 20 декабря 2025
Президент Украины подчеркнул, что выборы зависят от двух вещей: безопасности и законодательства.
Фото: ukrinform.com
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов. Важно обеспечить, чтобы все граждане имели возможность проголосовать, в том числе военнослужащие на фронте. Об этом глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями СМИ в Киеве.

Президент Украины подчеркнул, что проведение выборов зависит от двух вещей: безопасности и законодательства.

«Если во время войны с законодательством каким-то образом можно находить шаги по изменениям, то с безопасностью нужно что-то делать — это самое главное», — сказал Президент.

Также он добавил, что «не Путину решать, когда и в каком формате они будут проходить».

Глава государства отметил, что из-за вопросов безопасности выборы не могут проводиться на временно оккупированных территориях.

«На неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы. Потому что понятно, как они будут проводиться — так, как это всегда делает Россия. Она сначала говорит о результате, даже своих внутренних выборов, а уже потом подсчитывает голоса», — отметил Зеленский.

выборы Владимир Зеленский

