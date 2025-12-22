  1. В Україні

Коли судове рішення неможливо виконати одразу: як працюють відстрочка та розстрочка

12:35, 22 грудня 2025
У яких випадках сторони можуть отримати відстрочку або розстрочку виконання рішення та які строки і процедури при цьому застосовуються.
Коли судове рішення неможливо виконати одразу: як працюють відстрочка та розстрочка
У практиці виконання судових рішень нерідко виникають ситуації, коли негайне виконання є фактично неможливим. Законодавство передбачає інструменти, що дозволяють врахувати об’єктивні обставини сторін, — відстрочку або розстрочку виконання рішення. Вони застосовуються як на стадії судового розгляду, так і в межах виконавчого провадження. Про це нагадує Мін’юст.

Що таке відстрочка і розстрочка виконання рішення

Відстрочка виконання судового рішення означає перенесення строку його виконання на пізніший час. Розстрочка — це можливість виконувати рішення частинами у строки, визначені судом. Обидва механізми застосовуються у випадках, коли існують обставини, що ускладнюють або тимчасово унеможливлюють своєчасне виконання рішення.

Суд, розглядаючи відповідну заяву, може врахувати, зокрема:

  • ступінь вини боржника у виникненні спору;
  • тяжке захворювання боржника або членів його сім’ї, складний матеріальний стан;
  • наслідки стихійних лих чи інших надзвичайних подій.

Як відбувається надання відстрочки та розстрочки

За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, сторони мають право звернутися до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення.

Рішення про розстрочку виконується в частині та у строки, встановлені цим рішенням.

Заява розглядається судом у 20-денний строк з дня ї надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Термін дії відстрочки та розстрочки не може перевищувати один рік з моменту ухвалення відповідного рішення.

Відстрочка та розстрочка в межах виконавчого провадження

На стадії примусового виконання судового рішення питання застосування відстрочки чи розстрочки регулюється спеціальними нормами виконавчого законодавства, що зумовлює наявність окремих процедурних особливостей та строків.

За заявою стягувача виконавець може відстрочити або розстрочити виконання рішення (крім судового рішення), за наявності відповідних обставин, про що виносить відповідну постанову.

Сторони виконавчого провадження зобов’язані невідкладно (не пізніше наступного робочого дня) повідомити виконавця про надання судом відстрочки або розстрочки. Підставою для їх надання є обставини, що істотно ускладнюють або тимчасово унеможливлюють виконання рішення.

Механізми відстрочки та розстрочки дозволяють забезпечити справедливий баланс між обов’язковістю виконання судових рішень і реальними життєвими умовами сторін. Звертаючись із відповідною заявою, боржник або стягувач має можливість адаптувати порядок виконання рішення до об’єктивних обставин, довівши суду, що саме вони перешкоджають негайному виконанню.

