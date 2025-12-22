Когда судебное решение невозможно исполнить сразу: как работают отсрочка и рассрочка

В каких случаях стороны могут получить отсрочку или рассрочку исполнения решения и какие сроки и процедуры при этом применяются.

В практике исполнения судебных решений нередко возникают ситуации, когда немедленное исполнение является фактически невозможным. Законодательство предусматривает инструменты, позволяющие учитывать объективные обстоятельства сторон, — отсрочку или рассрочку исполнения решения. Они применяются как на стадии судебного рассмотрения, так и в рамках исполнительного производства. Об этом напоминает Минюст.

Что такое отсрочка и рассрочка исполнения решения

Отсрочка исполнения судебного решения означает перенос срока его исполнения на более позднее время. Рассрочка — это возможность исполнять решение частями в сроки, определенные судом. Оба механизма применяются в случаях, когда существуют обстоятельства, которые осложняют или временно делают невозможным своевременное исполнение решения.

Суд, рассматривая соответствующее заявление, может учитывать, в частности:

степень вины должника в возникновении спора;

тяжелое заболевание должника или членов его семьи, сложное материальное положение;

последствия стихийных бедствий или других чрезвычайных событий.

Как происходит предоставление отсрочки и рассрочки

При наличии обстоятельств, которые осложняют исполнение решения или делают его невозможным, стороны имеют право обратиться в суд, который рассматривал дело как суд первой инстанции, с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения решения.

Решение о рассрочке исполняется в части и в сроки, установленные этим решением.

Заявление рассматривается судом в 20-дневный срок со дня его поступления в судебном заседании с уведомлением участников дела. Срок действия отсрочки и рассрочки не может превышать один год с момента вынесения соответствующего решения.

Отсрочка и рассрочка в рамках исполнительного производства

На стадии принудительного исполнения судебного решения вопрос применения отсрочки или рассрочки регулируется специальными нормами исполнительного законодательства, что обусловливает наличие отдельных процедурных особенностей и сроков.

По заявлению взыскателя исполнитель может отсрочить или рассрочить исполнение решения (кроме судебного решения) при наличии соответствующих обстоятельств, о чем выносит соответствующее постановление.

Стороны исполнительного производства обязаны незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) уведомить исполнителя о предоставлении судом отсрочки или рассрочки. Основанием для их предоставления являются обстоятельства, которые существенно осложняют или временно делают невозможным исполнение решения.

Механизмы отсрочки и рассрочки позволяют обеспечить справедливый баланс между обязательностью исполнения судебных решений и реальными жизненными условиями сторон. Обращаясь с соответствующим заявлением, должник или взыскатель имеет возможность адаптировать порядок исполнения решения к объективным обстоятельствам, доказав суду, что именно они препятствуют немедленному исполнению.

