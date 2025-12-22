  1. В Украине

Когда судебное решение невозможно исполнить сразу: как работают отсрочка и рассрочка

12:35, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В каких случаях стороны могут получить отсрочку или рассрочку исполнения решения и какие сроки и процедуры при этом применяются.
Когда судебное решение невозможно исполнить сразу: как работают отсрочка и рассрочка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В практике исполнения судебных решений нередко возникают ситуации, когда немедленное исполнение является фактически невозможным. Законодательство предусматривает инструменты, позволяющие учитывать объективные обстоятельства сторон, — отсрочку или рассрочку исполнения решения. Они применяются как на стадии судебного рассмотрения, так и в рамках исполнительного производства. Об этом напоминает Минюст.

Что такое отсрочка и рассрочка исполнения решения

Отсрочка исполнения судебного решения означает перенос срока его исполнения на более позднее время. Рассрочка — это возможность исполнять решение частями в сроки, определенные судом. Оба механизма применяются в случаях, когда существуют обстоятельства, которые осложняют или временно делают невозможным своевременное исполнение решения.

Суд, рассматривая соответствующее заявление, может учитывать, в частности:

  • степень вины должника в возникновении спора;
  • тяжелое заболевание должника или членов его семьи, сложное материальное положение;
  • последствия стихийных бедствий или других чрезвычайных событий.

Как происходит предоставление отсрочки и рассрочки

При наличии обстоятельств, которые осложняют исполнение решения или делают его невозможным, стороны имеют право обратиться в суд, который рассматривал дело как суд первой инстанции, с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения решения.

Решение о рассрочке исполняется в части и в сроки, установленные этим решением.

Заявление рассматривается судом в 20-дневный срок со дня его поступления в судебном заседании с уведомлением участников дела. Срок действия отсрочки и рассрочки не может превышать один год с момента вынесения соответствующего решения.

Отсрочка и рассрочка в рамках исполнительного производства

На стадии принудительного исполнения судебного решения вопрос применения отсрочки или рассрочки регулируется специальными нормами исполнительного законодательства, что обусловливает наличие отдельных процедурных особенностей и сроков.

По заявлению взыскателя исполнитель может отсрочить или рассрочить исполнение решения (кроме судебного решения) при наличии соответствующих обстоятельств, о чем выносит соответствующее постановление.

Стороны исполнительного производства обязаны незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) уведомить исполнителя о предоставлении судом отсрочки или рассрочки. Основанием для их предоставления являются обстоятельства, которые существенно осложняют или временно делают невозможным исполнение решения.

Механизмы отсрочки и рассрочки позволяют обеспечить справедливый баланс между обязательностью исполнения судебных решений и реальными жизненными условиями сторон. Обращаясь с соответствующим заявлением, должник или взыскатель имеет возможность адаптировать порядок исполнения решения к объективным обстоятельствам, доказав суду, что именно они препятствуют немедленному исполнению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

решение суда минюст отсрочка Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]