У Івано-Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець — поліція з’ясовує обставини

11:12, 22 грудня 2025
Юнак помер дорогою до лікарні, остаточну причину смерті встановлять після експертизи.
У Івано-Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець — поліція з’ясовує обставини
У ніч на 21 грудня в Івано-Франківську помер 18-річний хлопець. Про це інформує поліція регіону.

Повідомлення про бійку на вулиці Івасюка надійшло до поліції близько 23:30.

На місце події оперативно прибули медики, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. За попередніми даними правоохоронців, юнак помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу. Остаточну причину смерті буде встановлено після отримання її результатів.

Наразі правоохоронці працюють на місці події та встановлюють усі обставини інциденту.

Івано-Франківськ

