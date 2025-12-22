В Ивано-Франковске после уличной драки умер 18-летний парень — полиция выясняет обстоятельства
В ночь на 21 декабря в Ивано-Франковске умер 18-летний парень. Об этом сообщает полиция региона.
Сообщение о драке на улице Ивасюка поступило в полицию около 23:30.
На место происшествия оперативно прибыли медики, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. По предварительным данным правоохранителей, юноша умер в карете скорой медицинской помощи.
Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Окончательная причина смерти будет установлена после получения ее результатов.
В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.