  1. В Украине

В Ивано-Франковске после уличной драки умер 18-летний парень — полиция выясняет обстоятельства

11:12, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Парень умер по дороге в больницу, окончательную причину смерти установят после экспертизы.
В Ивано-Франковске после уличной драки умер 18-летний парень — полиция выясняет обстоятельства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 21 декабря в Ивано-Франковске умер 18-летний парень. Об этом сообщает полиция региона.

Сообщение о драке на улице Ивасюка поступило в полицию около 23:30.

На место происшествия оперативно прибыли медики, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. По предварительным данным правоохранителей, юноша умер в карете скорой медицинской помощи.

Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Окончательная причина смерти будет установлена после получения ее результатов.

В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Ивано-Франковск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]