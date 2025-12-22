В Ивано-Франковске после уличной драки умер 18-летний парень — полиция выясняет обстоятельства

Парень умер по дороге в больницу, окончательную причину смерти установят после экспертизы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 21 декабря в Ивано-Франковске умер 18-летний парень. Об этом сообщает полиция региона.

Сообщение о драке на улице Ивасюка поступило в полицию около 23:30.

На место происшествия оперативно прибыли медики, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. По предварительным данным правоохранителей, юноша умер в карете скорой медицинской помощи.

Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Окончательная причина смерти будет установлена после получения ее результатов.

В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.