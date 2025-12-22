Чи можна не сплачувати судовий збір у справах проти російських компаній — що каже Верховний Суд

Якщо позов подано не до РФ як держави, а до російських компаній, судовий збір сплачувати потрібно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд поставив крапку у справі № 911/591/25, підтвердивши: позивач не звільняється від сплати судового збору, якщо подає позов не безпосередньо до Російської Федерації, а до господарюючих суб’єктів, навіть пов’язаних із нею.

Обставини справи

ТОВ «Рік-9» звернулося до Господарського суду Київської області з позовом про стягнення понад 46,6 млн грн шкоди, завданої внаслідок збройної агресії РФ. Відповідачами були визначені російські компанії — ПАТ «Газпром», ТОВ «Газпром Капітал» та Gazprom International Limited. Позивач наполягав, що ці компанії є «alter ego» Російської Федерації та несуть солідарну відповідальність разом із державою-агресором.

Провадження у справі було відкрито, однак згодом суд першої інстанції зобов’язав позивача сплатити судовий збір у розмірі 1 059 800 грн. Оскільки цього зроблено не було, позов залишили без розгляду. Апеляційний суд погодився з таким рішенням.

Позиція позивача

У касаційній скарзі компанія наполягала, що має бути звільнена від сплати судового збору на підставі пункту 22 частини 1 статті 5 Закону «Про судовий збір», оскільки фактично позов спрямований проти держави-агресора. Також заявник посилався на надмірний формалізм судів і порушення права на доступ до правосуддя.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення попередніх інстанцій — без змін. Суд чітко зазначив:

пільга щодо звільнення від судового збору застосовується виключно у справах за позовами безпосередньо до держави-агресора — Російської Федерації;

ця норма не поширюється на позови до господарюючих суб’єктів, навіть якщо позивач вважає їх пов’язаними з державою або такими, що фактично її замінюють;

відсутні підстави і для звільнення від збору як у справах про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, оскільки немає відповідного вироку суду;

вимога сплатити судовий збір є законним і пропорційним обмеженням доступу до суду та відповідає практиці ЄСПЛ.

Таким чином, Верховний Суд підтвердив: якщо відповідачами є російські компанії, а не сама держава-агресор, позивач зобов’язаний сплачувати судовий збір у загальному порядку. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.