  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Можно ли не уплачивать судебный сбор в делах против российских компаний — что говорит Верховный Суд

11:30, 22 декабря 2025
Если иск подан не к РФ как государству, а к российским компаниям, судебный сбор необходимо уплачивать.
Можно ли не уплачивать судебный сбор в делах против российских компаний — что говорит Верховный Суд
Верховный Суд поставил точку в деле № 911/591/25, подтвердив: истец не освобождается от уплаты судебного сбора, если подает иск не непосредственно к Российской Федерации, а к хозяйствующим субъектам, даже связанным с ней.

Обстоятельства дела

ООО «Рик-9» обратилось в Хозяйственный суд Киевской области с иском о взыскании более 46,6 млн грн ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ. В качестве ответчиков были определены российские компании — ПАО «Газпром», ООО «Газпром Капитал» и Gazprom International Limited. Истец настаивал, что эти компании являются «alter ego» Российской Федерации и несут солидарную ответственность вместе с государством-агрессором.

Производство по делу было открыто, однако впоследствии суд первой инстанции обязал истца уплатить судебный сбор в размере 1 059 800 грн. Поскольку этого сделано не было, иск оставили без рассмотрения. Апелляционный суд согласился с таким решением.

Позиция истца

В кассационной жалобе компания настаивала, что должна быть освобождена от уплаты судебного сбора на основании пункта 22 части 1 статьи 5 Закона «О судебном сборе», поскольку фактически иск направлен против государства-агрессора. Также заявитель ссылался на чрезмерный формализм судов и нарушение права на доступ к правосудию.

Что решил Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений. Суд четко указал:

  • льгота по освобождению от уплаты судебного сбора применяется исключительно в делах по искам непосредственно к государству-агрессору — Российской Федерации;
  • данная норма не распространяется на иски к хозяйствующим субъектам, даже если истец считает их связанными с государством или такими, которые фактически его заменяют;
  • отсутствуют основания и для освобождения от сбора как в делах о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением, поскольку отсутствует соответствующий приговор суда;
  • требование уплатить судебный сбор является законным и пропорциональным ограничением доступа к суду и соответствует практике ЕСПЧ.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил: если ответчиками являются российские компании, а не само государство-агрессор, истец обязан уплачивать судебный сбор в общем порядке. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Верховный Суд рф судебный сбор

