1 листопада – яке сьогодні свято та головні події

1 листопада – День народження Європейського союзу.

1 листопада святкують Міжнародний день вегана, Всесвітній день бізнес-аналітики, Всесвітній день екології, Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто, Всесвітній день сумчастого мурахоїда, День нульового меридіана.

Відзначається День народження Європейського союзу – створеного за Маастрихтським договором від 7 лютого 1992 року, який набув чинності 1 листопада 1993 року.

Православна церква вшановує святих чудотворців Косму і Дам’яна, католицька – День усіх святих.

Події дня:

1939 – Верховна Рада СРСР включила Західну Україну до складу СРСР із підпорядкуванням УРСР;

1991 – Чечня проголосила незалежність;

1993 – Литва запровадила візовий в’їзд для громадян СНД;

2006 – скоєно замах на Олександра Литвиненка.

