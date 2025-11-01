1 листопада – яке сьогодні свято та головні події

1 листопада святкують Міжнародний день вегана, Всесвітній день бізнес-аналітики, Всесвітній день екології, Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто, Всесвітній день сумчастого мурахоїда, День нульового меридіана.
Відзначається День народження Європейського союзу – створеного за Маастрихтським договором від 7 лютого 1992 року, який набув чинності 1 листопада 1993 року.
Православна церква вшановує святих чудотворців Косму і Дам’яна, католицька – День усіх святих.
Події дня:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.