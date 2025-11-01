1 ноября – какой сегодня праздник и главные события

1 ноября – День рождения Европейского союза.

1 ноября отмечают Международный день вегана, Всемирный день бизнес-аналитики, Всемирный день экологии, Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто, Всемирный день сумчатого муравьеда, День нулевого меридиана.

Отмечается День рождения Европейского союза – созданного по Маастрихтскому договору от 7 февраля 1992 года, который вступил в силу 1 ноября 1993 года.

Православная церковь чтит святых чудотворцев Косму и Дамьяна, католическая – День всех святых.

События дня:

1939 – Верховный Совет СССР включил Западную Украину в состав СССР с подчинением УССР;

1991 – Чечня провозгласила независимость;

1993 – Литва ввела визовый въезд для граждан СНГ;

2006 – совершено покушение на Александра Литвиненко.

