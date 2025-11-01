1 ноября – какой сегодня праздник и главные события

1 ноября отмечают Международный день вегана, Всемирный день бизнес-аналитики, Всемирный день экологии, Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто, Всемирный день сумчатого муравьеда, День нулевого меридиана.
Отмечается День рождения Европейского союза – созданного по Маастрихтскому договору от 7 февраля 1992 года, который вступил в силу 1 ноября 1993 года.
Православная церковь чтит святых чудотворцев Косму и Дамьяна, католическая – День всех святых.
События дня:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.