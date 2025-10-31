Кабмін посилив вимоги до грального бізнесу: у разі ознак лудоманії — зупинятимуть гру

Відтепер організатор гри не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль.

Фото: zakon.kz

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив нову Постанову, яка встановлює правила для грального бізнесу. Її головна мета — захистити людей від лудоманії (ігрової залежності). Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Постанова зобов’язує організаторів азартних ігор:

відстежувати поведінку гравця. Якщо помітять ознаки вираженої залежності — гра для цієї людини зупиняється, але виграш виплачується;

блокувати доступ до акаунта на вимогу гравця. Після цього поповнення його рахунку та подальша участь у грі стануть неможливими;

не допускати гравців до гри без встановлення лімітів часу і витрат, а також контролювати, щоб вони не перевищували визначених меж;

регулярно нагадувати гравцям в особистих кабінетах, скільки вони вже грають і скільки витратили — з можливістю продовжити або зупинити гру;

консультувати щодо ігрової залежності;

інформувати про ризики лудоманії та відповідальну гру в залах та на сайтах.

Зазначається, що уперше на нормативному рівні закріплено визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки.

«Чіткі критерії дозволять своєчасно реагувати на небезпечні зміни в поведінці гравця, допоки проблема не набула клінічних ознак.

Нові вимоги — це наша відповідь на проблему, яка роками залишалася поза системним регулюванням. Відтепер організатор не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль. Він зобов’язаний реагувати, припиняти участь гравця, якщо є ознаки залежності, і надати контакти служб, які допоможуть вирішити проблему», - заявила заступниця Міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.