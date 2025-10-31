Кабмін посилив вимоги до грального бізнесу: у разі ознак лудоманії — зупинятимуть гру

Кабінет Міністрів ухвалив нову Постанову, яка встановлює правила для грального бізнесу. Її головна мета — захистити людей від лудоманії (ігрової залежності). Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Постанова зобов’язує організаторів азартних ігор:
Зазначається, що уперше на нормативному рівні закріплено визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки.
«Чіткі критерії дозволять своєчасно реагувати на небезпечні зміни в поведінці гравця, допоки проблема не набула клінічних ознак.
Нові вимоги — це наша відповідь на проблему, яка роками залишалася поза системним регулюванням. Відтепер організатор не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль. Він зобов’язаний реагувати, припиняти участь гравця, якщо є ознаки залежності, і надати контакти служб, які допоможуть вирішити проблему», - заявила заступниця Міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.
