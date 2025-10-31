Кабмин ужесточил требования к игорному бизнесу: при признаках лудомании — игру будут останавливать

Теперь организатор игры не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль.

Кабинет Министров утвердил новое постановление, которое устанавливает правила для игорного бизнеса. Его главная цель — защитить людей от лудомании (игровой зависимости). Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Постановление обязывает организаторов азартных игр:

отслеживать поведение игрока. Если будут замечены признаки выраженной зависимости — игра для этого человека приостанавливается, но выигрыш выплачивается;

блокировать доступ к аккаунту по требованию игрока. После этого пополнение его счета и дальнейшее участие в игре становятся невозможными;

не допускать игроков к игре без установления лимитов времени и расходов, а также контролировать, чтобы они не превышали установленных пределов;

регулярно напоминать игрокам в личных кабинетах, сколько они уже играют и сколько потратили — с возможностью продолжить или остановить игру;

предоставлять консультации по вопросам игровой зависимости;

информировать о рисках лудомании и ответственной игре в залах и на сайтах.

Отмечается, что впервые на нормативном уровне закреплены определения патологического и проблемного игрового поведения.

«Четкие критерии позволят своевременно реагировать на опасные изменения в поведении игрока, пока проблема не приобрела клинических признаков.

Новые требования — это наш ответ на проблему, которая годами оставалась вне системного регулирования. Теперь организатор не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль. Он обязан реагировать, прекращать участие игрока, если есть признаки зависимости, и предоставить контакты служб, которые помогут решить проблему», — заявила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.

