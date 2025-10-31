Кабмин ужесточил требования к игорному бизнесу: при признаках лудомании — игру будут останавливать

Кабинет Министров утвердил новое постановление, которое устанавливает правила для игорного бизнеса. Его главная цель — защитить людей от лудомании (игровой зависимости). Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Постановление обязывает организаторов азартных игр:
Отмечается, что впервые на нормативном уровне закреплены определения патологического и проблемного игрового поведения.
«Четкие критерии позволят своевременно реагировать на опасные изменения в поведении игрока, пока проблема не приобрела клинических признаков.
Новые требования — это наш ответ на проблему, которая годами оставалась вне системного регулирования. Теперь организатор не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль. Он обязан реагировать, прекращать участие игрока, если есть признаки зависимости, и предоставить контакты служб, которые помогут решить проблему», — заявила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.
