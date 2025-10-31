Практика судов
  1. В Украине

Кабмин ужесточил требования к игорному бизнесу: при признаках лудомании — игру будут останавливать

19:00, 31 октября 2025
Теперь организатор игры не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль.
Кабмин ужесточил требования к игорному бизнесу: при признаках лудомании — игру будут останавливать
Фото: zakon.kz
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил новое постановление, которое устанавливает правила для игорного бизнеса. Его главная цель — защитить людей от лудомании (игровой зависимости). Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Постановление обязывает организаторов азартных игр:

  • отслеживать поведение игрока. Если будут замечены признаки выраженной зависимости — игра для этого человека приостанавливается, но выигрыш выплачивается;
  • блокировать доступ к аккаунту по требованию игрока. После этого пополнение его счета и дальнейшее участие в игре становятся невозможными;
  • не допускать игроков к игре без установления лимитов времени и расходов, а также контролировать, чтобы они не превышали установленных пределов;
  • регулярно напоминать игрокам в личных кабинетах, сколько они уже играют и сколько потратили — с возможностью продолжить или остановить игру;
  • предоставлять консультации по вопросам игровой зависимости;
  • информировать о рисках лудомании и ответственной игре в залах и на сайтах.

Отмечается, что впервые на нормативном уровне закреплены определения патологического и проблемного игрового поведения.

«Четкие критерии позволят своевременно реагировать на опасные изменения в поведении игрока, пока проблема не приобрела клинических признаков.

Новые требования — это наш ответ на проблему, которая годами оставалась вне системного регулирования. Теперь организатор не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль. Он обязан реагировать, прекращать участие игрока, если есть признаки зависимости, и предоставить контакты служб, которые помогут решить проблему», — заявила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва