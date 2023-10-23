Этический совет определил, кто из ученых-правоведов сможет стать членом Высшего совета правосудия

Этический совет признал добропорядочными сразу шесть кандидатов, Съезд ученых-правоведов может стать долгим.

Этический совет 23 октября 2023 года определил представителей научного юридического сообщества, за которых в ноябре смогут проголосовать делегаты Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений.

Согласно решению Этического совета, Съезд ученых-правоведов сможет проголосовать за следующих ученых:

КВАША Оксана Александровна – профессор, ученый секретарь Института государства и права им. Корецкого. Кандидат специализируется на вопросах уголовного права и криминологии.

КОРОЛЬ Владимир Иванович – заведующий отделом международного частного права и правовых проблем евроинтеграции Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Ф. Бурчака Национальной академии правовых наук.

НАЗАРОВ Иван Владимирович – заместитель председателя временного состава Национального агентства по качеству высшего образования, главный научный сотрудник отдела обеспечения интеграции академической и университетской правовой науки и развития юридического образования Киевского регионального центра Национальной академии правовых наук. Специализируется на проблемах судопроизводства, адвокатуры, правоохранительных органов.

КОВБАС Игорь Васильевич – доцент кафедры публичного права юридического факультета Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича. Специалист по административному праву, проблемам публичных услуг, деятельности нотариата. По совместительству, кандидат работает юрисконсультом Черновицкой областной организации политической партии «Слуга народа».

РОЖНОВ Олег Викторович – доцент кафедры гражданской юстиции и адвокатуры Национального юридического университета им. Я. Мудрого.

ДАВИДОВИЧ Ирина Игоревна – доцент кафедры уголовно-правовой политики и уголовного права Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Т. Шевченко. Кандидат специализируется на проблемах уголовного права.

Вместе с тем, 23 октября негативные выводы от Этического совета получили:

ПОПОВИЧ Татьяна Григорьевна – ученый секретарь Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Ф. Бурчака Национальной академии правовых наук. Специалист по аграрному, экологическому, хозяйственному праву.

ТЕРЕМЕЦКИЙ Владислав Иванович – ведущий научный сотрудник отдела международного частного права и правовых проблем евроинтеграции Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Ф. Бурчака Национальной академии правовых наук. Кандидат специализируется по вопросам гражданского, налогового права.

ОДЕРИЙ Алексей Владимирович – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Донецкого государственного университета внутренних дел (г. Кропивницкий).

СИЗА Наталья Петровна – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Т. Шевченко. В 2020-2022 годах – заместитель председателя Совета общественного контроля при ГБР. Кандидат специализируется на проблемах уголовного права, оперативно-розыскной деятельности.

Напомним, что всего на единственную вакантную должность члена ВСП по квоте ученых-правоведов претендовали 12 кандидатов. Некоторые из кандидатов досрочно прекратили участие в конкурсе

Очередной Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений состоится в Киеве 16 ноября 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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