З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів перенесено на 16 листопада

Етична рада не встигла провести співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті науковців-правників.

Джерело фото: SUD.UA

Вища рада правосуддя 19 вересня 2023 року перенесла дату проведення З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Нагадаємо, що з’їзд науковців-правників для обрання члена Вищої ради правосуддя спочатку був запланований на 21 вересня.

Втім, виявилося, що Етична рада не встигла провести співбесіди з 12 кандидатами на єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників. Відповідні співбесіди Етична рада розпочне тільки 21 вересня.

Відтак, згідно з новим рішення Ради правосуддя, визначена нова дата проведення З’їзду –16 листопада 2023 року. Час та місце проведення з’їзду залишились незмінними, тобто делегати з’їзду розпочнуть роботу в 13:00 у приміщенні Державного торговельно-економічного університету (м. Київ, вул. Кіото 19).

Нагадаємо, що у червні 2023 року делегатам з’їзду науковців-правників не вдалося обрати члена Вищої ради правосуддя по свої квоті, після чого було оголошено новий конкурс.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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