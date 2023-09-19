Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів перенесено на 16 листопада

Етична рада не встигла провести співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті науковців-правників.

Засуджені будуть крутити педалі на велотренажері, генерувати електроенергію і зменшувати собі строк ув’язнення, – в «Слузі народу» внесли законопроект

Народний депутат від «Слуги народу» пропонує ув’язненим крутити педалі і зменшувати собі таким чином строк.

Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

Злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть тримати у безпечних та кращих умовах, - Раді рекомендують схвалити законопроект

Екстрадованих до України фігурантів кримінальних справ пропонують утримуватимуть у західних областях України, де немає активних обстрілів, - Комітет схвалив законопроект Дениса Маслова.

  1. В Україні

Мін’юст оголосив проведення конкурсу до ради Міжнародного реєстру збитків

11:01, 19 вересня 2023
За результатами конкурсу може бути обрано не більше 3-х кандидатів.
Мін’юст оголосив проведення конкурсу до ради Міжнародного реєстру збитків
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністерство юстиції оголосило про проведення конкурсу з добору претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатів для призначення члена Ради міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. 

У відповідності до Положення про призначення та звільнення членів Ради міжнародного Реєстру збитків, за результатами конкурсу може бути обрано не більше 3-х кандидатів.

Рада міжнародного Реєстру збитків визначить дату, з якої міжнародний Реєстр збитків зможе прийняти заявки, докази та відповідну інформації від постраждалих осіб.

Прийом та попередній розгляд заяв та документів, необхідних для участі у Конкурсі, здійснюється Конкурсною комісією Міністерства юстиції з 18 вересня 2023 року по 4 жовтня 2023 року.

Претендентом для надання пропозицій стосовно кандидатів для призначення члена Ради міжнародного Реєстру збитків може бути громадянин України, який:

  • має повну вищу освіту за спеціальностями «право», «міжнародне право» «міжнародні відносини», «міжнародні економічні відносини», має глибокі спеціальні знання у сфері міжнародного публічного права, міжнародних відносин, оцінки та відшкодування втрат та збитків;
  • має досвід проведення наукових досліджень, пов’язаних зі створенням програм, механізмів щодо виплати репарацій, компенсацій та інших видів відшкодувань шкоди великим групам людей, спричинених внаслідок внутрішніх та міжнародних конфліктів, в тому числі, збройних конфліктів, стихійного лиха та інших порушень прав людини, зобов’язань міжнародного права, розробки нормативних та регулятивних документів;
  • має значний досвід роботи з іноземними юрисдикційними органами, міжнародними арбітражними трибуналами, стаж роботи та / або досвід наукової, викладацької діяльності не менше ніж 10 років у сфері міжнародного публічного права та / або міжнародного вирішення спорів, в напрямках, пов’язаних із оцінкою та відшкодуванням шкоди, груповими позовами;
  • має досвід і відповідну експертизу, необхідну для ефективного функціонування міжнародного Реєстру збитків, в тому числі, що стосується відшкодування шкоди, класифікації збитків та заяв, пов’язаних з війною, обліку, оцінки втрат;
  • має ґрунтовні знання положень Рішення Комітету Міністрів Ради Європи про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України CM/Res(2023)3 та Статуту Реєстру збитків, роботи міжнародних компенсаційних комісій: Компенсаційної комісії Організації Об’єднаних Націй, Міжнародної комісії із розгляду страхових претензій, які відносяться до періоду Голокосту, Комісії з претензій Еритреї та Ефіопії, Трибуналу із розгляду претензій між Іраном та Сполученими Штатами Америки, Реєстру Організації Об’єднаних Націй збитків, заподіяних будівництвом стіни на окупованій палестинській території тощо;
  • має бездоганну ділову репутацію та високий авторитет, як у фаховому середовищі в Україні, так і в міжнародних професійних та наукових спільнотах;
  • є незалежним у виконанні своїх функцій в якості члена Ради міжнародного Реєстру збитків та може діяти самостійно без дотримання жодних вказівок від будь-якого уряду, міжнародної організації чи будь-якого іншого органу, що не пов’язаний з Реєстром збитків;
  • має можливості ефективно виконувати свої обов’язки, в тому числі брати особисту участь в засіданнях та інших заходах Ради міжнародного Реєстру збитків близько 100 днів на рік;
  • вільно володіє українською, англійською або французькою мовами (обов’язково), знання інших офіційних мов Європейського Союзу є перевагою.

Особа, яка бажає взяти участь у Конкурсі, має подати заяву разом із такими документами:

  • копією паспорта громадянина України;
  • копією довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності такого номера в особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від його прийняття, така особа має надати копію паспорта з відповідною відміткою про це органів Державної фіскальної служби);
  • копією трудової книжки (у разі відсутності у кандидата трудової книжки, про це зазначається у заяві);
  • копією документу про освіту;
  • біографічна довідка (резюме), подається за зразком, визначеним у Положенні про призначення та звільнення членів Ради міжнародного Реєстру збитків українською та англійською чи французькою мовою відповідно до форми, яка додається;
  • згодою на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • листом у довільній формі із запевненням про відсутність у претендента громадянства / резидентства держави, визнаної державою-агресором або державою окупантом згідно із чинним законодавством,
  • листом у довільній формі із зазначенням інформації про відсутність конфлікту інтересів, зокрема у зв’язку з представленням інтересів та / або зайняттям посад у державних органах держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом згідно із законодавством, або юридичних особах, контрольованих та / або пов’язаних з такою державою;
  • мотиваційним листом українською або англійською мовою, який може бути доповнений рекомендаціями;
  • запевнення (у довільній формі) щодо виконання своїх функцій неупереджено та незалежно, діяти самостійно без дотримання жодних вказівок від будь-якого уряду, міжнародної організації чи будь-якого іншого органу, що не пов’язаний з міжнародним Реєстром збитків, можливості ефективно виконувати свої обов’язки, в тому числі брати особисту участь в засіданнях та інших заходах Ради міжнародного Реєстру збитків у встановленому порядку, в тому числі, які можуть відбуватися в м. Гаага, Королівство Нідерландів, виконувати поставлені завдання в період між засіданнями Ради міжнародного Реєстру збитків, загалом, близько 100 днів на рік, а також про відсутність конфлікту інтересів при виконанні обов’язків члена Ради міжнародного Реєстру збитків.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду