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Минюст объявил проведение конкурса в совет Международного реестра убытков

11:01, 19 сентября 2023
По результатам конкурса может быть выбрано не более 3 кандидатов.
Минюст объявил проведение конкурса в совет Международного реестра убытков
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Министерство юстиции объявило о проведении конкурса по отбору претендентов для предоставления предложений по кандидатам для назначения члена Совета международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины.

В соответствии с Положением о назначении и увольнении членов Совета международного Реестра убытков, по результатам конкурса может быть избрано не более 3-х кандидатов.

Совет международного Реестра ущерба определит дату, с которой международный Реестр убытков сможет принять заявки, доказательства и соответствующую информацию от пострадавших.

Прием и предварительное рассмотрение заявлений и документов, необходимых для участия в Конкурсе осуществляется Конкурсной комиссией Министерства юстиции с 18 сентября 2023 года по 4 октября 2023 года.

«Претендентом для надання пропозицій стосовно кандидатів для призначення члена Ради міжнародного Реєстру збитків може бути громадянин України, який:

  • має повну вищу освіту за спеціальностями «право», «міжнародне право» «міжнародні відносини», «міжнародні економічні відносини», має глибокі спеціальні знання у сфері міжнародного публічного права, міжнародних відносин, оцінки та відшкодування втрат та збитків;
  • має досвід проведення наукових досліджень, пов’язаних зі створенням програм, механізмів щодо виплати репарацій, компенсацій та інших видів відшкодувань шкоди великим групам людей, спричинених внаслідок внутрішніх та міжнародних конфліктів, в тому числі, збройних конфліктів, стихійного лиха та інших порушень прав людини, зобов’язань міжнародного права, розробки нормативних та регулятивних документів;
  • має значний досвід роботи з іноземними юрисдикційними органами, міжнародними арбітражними трибуналами, стаж роботи та / або досвід наукової, викладацької діяльності не менше ніж 10 років у сфері міжнародного публічного права та / або міжнародного вирішення спорів, в напрямках, пов’язаних із оцінкою та відшкодуванням шкоди, груповими позовами;
  • має досвід і відповідну експертизу, необхідну для ефективного функціонування міжнародного Реєстру збитків, в тому числі, що стосується відшкодування шкоди, класифікації збитків та заяв, пов’язаних з війною, обліку, оцінки втрат;
  • має ґрунтовні знання положень Рішення Комітету Міністрів Ради Європи про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України CM/Res(2023)3 та Статуту Реєстру збитків, роботи міжнародних компенсаційних комісій: Компенсаційної комісії Організації Об’єднаних Націй, Міжнародної комісії із розгляду страхових претензій, які відносяться до періоду Голокосту, Комісії з претензій Еритреї та Ефіопії, Трибуналу із розгляду претензій між Іраном та Сполученими Штатами Америки, Реєстру Організації Об’єднаних Націй збитків, заподіяних будівництвом стіни на окупованій палестинській території тощо;
  • має бездоганну ділову репутацію та високий авторитет, як у фаховому середовищі в Україні, так і в міжнародних професійних та наукових спільнотах;
  • є незалежним у виконанні своїх функцій в якості члена Ради міжнародного Реєстру збитків та може діяти самостійно без дотримання жодних вказівок від будь-якого уряду, міжнародної організації чи будь-якого іншого органу, що не пов’язаний з Реєстром збитків;
  • має можливості ефективно виконувати свої обов’язки, в тому числі брати особисту участь в засіданнях та інших заходах Ради міжнародного Реєстру збитків близько 100 днів на рік;
  • вільно володіє українською, англійською або французькою мовами (обов’язково), знання інших офіційних мов Європейського Союзу є перевагою.

Особа, яка бажає взяти участь у Конкурсі, має подати заяву разом із такими документами:

  • копією паспорта громадянина України;
  • копією довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності такого номера в особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від його прийняття, така особа має надати копію паспорта з відповідною відміткою про це органів Державної фіскальної служби);
  • копією трудової книжки (у разі відсутності у кандидата трудової книжки, про це зазначається у заяві);
  • копією документу про освіту;
  • біографічна довідка (резюме), подається за зразком, визначеним у Положенні про призначення та звільнення членів Ради міжнародного Реєстру збитків українською та англійською чи французькою мовою відповідно до форми, яка додається;
  • згодою на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • листом у довільній формі із запевненням про відсутність у претендента громадянства / резидентства держави, визнаної державою-агресором або державою окупантом згідно із чинним законодавством,
  • листом у довільній формі із зазначенням інформації про відсутність конфлікту інтересів, зокрема у зв’язку з представленням інтересів та / або зайняттям посад у державних органах держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом згідно із законодавством, або юридичних особах, контрольованих та / або пов’язаних з такою державою;
  • мотиваційним листом українською або англійською мовою, який може бути доповнений рекомендаціями;
  • запевнення (у довільній формі) щодо виконання своїх функцій неупереджено та незалежно, діяти самостійно без дотримання жодних вказівок від будь-якого уряду, міжнародної організації чи будь-якого іншого органу, що не пов’язаний з міжнародним Реєстром збитків, можливості ефективно виконувати свої обов’язки, в тому числі брати особисту участь в засіданнях та інших заходах Ради міжнародного Реєстру збитків у встановленому порядку, в тому числі, які можуть відбуватися в м. Гаага, Королівство Нідерландів, виконувати поставлені завдання в період між засіданнями Ради міжнародного Реєстру збитків, загалом, близько 100 днів на рік, а також про відсутність конфлікту інтересів при виконанні обов’язків члена Ради міжнародного Реєстру збитків», — сообщает Минюст.

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