Осужденные будут крутить педали на велотренажере, генерировать электроэнергию и уменьшать себе срок заключения, – в «Слуге народа» внесли законопроект

Народный депутат от «Слуги народа» предлагает заключенным крутить педали и уменьшать себе таким образом срок.

Хочешь выйти на свободу быстрее – крути педали и генерируй электроэнергию. Такую идею для учреждений исполнения наказаний предложил народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Гривко, зарегистрировав законопроект 10057 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения срока отбывания наказания осужденным, которым назначено наказание в виде лишения свободы, в связи с общественно полезной деятельностью, связанной с генерированием электрической энергии.

Так, законопроектом вводится новый механизм уменьшения срока отбывания наказания в связи с деятельностью, связанной с генерированием электрической энергии посредством велогенерационной установки.

«Генерирование электрической энергии посредством выполнения физических занятий (крутки педалей) на велогенерационной установке согласно установленным нормативам в течение одного месяца дает право осужденному лицу на уменьшение срока назначенного ему наказания в виде лишения свободы путем отчисления трех дней.

Общее количество дней, на которое осужденному может быть уменьшен срок назначенного наказания в виде лишения свободы, составляет для каждого лица не более 30 дней за каждый календарный год», отмечает автор.

Это не будет считаться работой в понимании законодательства о труде, осуществляется осужденными лицами исключительно на добровольной и на безвозмездной основе.

Под велогенерационной установкой следует понимать устройство, предназначенное для генерирования электрической энергии посредством крутки педалей на велосипеде или велотренажере, с последующей передачей полученной электрической энергии.

Далее приводим объяснения автора, Сергея Гривко.

«В пятницу был зарегистрирован один из моих креативных законопроектов под номером 10057

Его концептуальная сущность проста. Мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки. Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством Юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть, за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что повлияет прямо на экономию по его содержанию – примерно до 8% (до 200 млн в грн).

Этим законопроектом показываю альтернативные возможности для наполнения энергетической системы, которые можно имплементировать в активный спорт, спортивные залы и другие структуры. Было бы круто увидеть тренажерный зал, генерирующий электроэнергию.

Чтобы создать что-нибудь новое, нужно действовать решительно, настойчиво, креативно и иначе! Все ресурсы ради победы!

Теперь слово за обществом», - отметил он.

В пояснительной записке автор ссылается на материалы научно-практической конференции, посвященной реформированию правовой системы в контексте евроинтеграционных процессов, проводимой Учебно-научным институтом права Сумского государственного университета в 2022 году. В материалах конференции об этом говорится, в частности, следующее:

«...Другой довольно интересной инициативой является программа крутения педалей на стационарных велосипедах, заряжающих батарею, используемую для питания 10 уличных фонарей. Создателем этой идеи стал Хосе Энрике Маллманн, судья из Санта-Рита-ду-Сапукаи, случайно наткнувшийся на историю в Интернете о спортзалах в США, в которых электроэнергию производят велотренажеры. По его мнению, это гораздо лучше, чем просто томиться в забитых бетонных камерах в течение 24 часов, ожидая десятки лет до освобождения. …в одну из тюрем муниципальной полицией были переданы велосипеды, долго лежавшие в потерянных и найденных местах, а местные инженеры, со своей стороны, помогли превратить их в стационарные велосипеды и подключили к автомобильным аккумуляторам, подаренным местными предприятиями. Крутя педали на стационарных велосипедах, заключенные заряжают аккумулятор, который используется для питания 10 уличных фонарей вдоль городской набережной, привлекающей сейчас людей, которые выгуливают собак, бегунов, детей на велосипедах и пар, гуляющих рука об руку. За каждые 3 дня педалирования заключенные могут сократить 1 день своего наказания».

Автор: Наталья Мамченко

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