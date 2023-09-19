Взламывали Telegram-аккаунты и мошенничали на криптовалюте: будут судить одесситов

Будут судить организатора и сообщников, которые мошенничали на инвестициях через похищенные Telegram-аккаунты.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Печерская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и членов организованной преступной группы, которые обвиняются в мошенничестве на инвестициях через похищенные Telegram-аккаунты, – сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, участники группы совместно разработали план преступных действий, направленный на завладение средствами граждан. Для реализации схемы, они создали ряд тематических Telegram-каналов, связанных с инвестиционными проектами в сфере торговли финансами и криптовалютой.

Эти каналы включали в себя названия, которые предназначались для привлечения аудитории, такие как «yar invest», «yar investment», «yargoldinv», «яр фринчер», «ян фринчер», «яр», «амир миллионер», «рамзанов амир», «инвестиции амира», «ramzantrade», «investramzanov» и другие.

Для увеличения количества подписчиков, участники группы проводили рекламную активность путем спам-рассылки и использовали аккаунты реальных пользователей, которые они завладевали с помощью фишинговых ботов. Эти боты маскировались под официальные чат-боты компании ДТЭК.

В результате несанкционированного вмешательства в более 15 тысяч аккаунтов, злоумышленники систематически завладевали мошенническим путем средствами граждан Украины.

Организатором и членами преступной группы оказались граждане Украины, жители Одесской области.

В ходе расследования дела была изъята компьютерная техника и серверное оборудование, которые использовались для совершения преступлений. Работу фишинговых ботов также заблокировали. Суд будет рассматривать обвинения согласно статьям 190, 28, 361, и 361-1 Уголовного кодекса Украины, и виновникам грозит ответственность в виде лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.