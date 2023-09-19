Илон Маск планирует сделать платный доступ к платформе X для пользователей

Илон Маск рассматривает возможность платного доступа к сети X для борьбы с ботами.

Источник фото: dev.ua

Илон Маск во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предположил возможность введения платы за доступ к социальной сети X (ранее известной как Twitter). По его словам, система оплаты может стать единственным способом борьбы с искусственными интеллектами и ботами, которые активно функционируют на платформе, – сообщает ВВС.

«Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за пользование системой», – сказал Маск.

Заявление Маска может может может свидетельствовать о более серьезных планах по внедрению платы за пользование Twitter, о которых пока не было объявлено. Поскольку Илон Маск уже предпринимал попытки борьбы с ботами и фейковыми учетными записями на платформе, вводя оплату за верификацию учетных записей.

Сейчас он работает над предложением поощрить пользователей платить за улучшенный сервис, который называется «X Premium».

Сейчас трудно предсказать, каким будет будущее Twitter и каким образом внедрение платы может повлиять на пользователей и платформу в целом.

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