Ілон Маск планує зробити платний доступ до платформи X для користувачів

Ілон Маск розглядає можливість платного доступу до мережі X задля боротьби із ботами.

Джерело фото: dev.ua

Ілон Маск під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху припустив можливість введення плати за доступ до соціальної мережі X (раніше відомої як Twitter). За його словами, система оплати може стати єдиним способом боротьби зі штучними інтелектами та ботами, які активно функціонують на платформі, – повідомляє ВВС.

«Ми переходимо до невеликої щомісячної оплати за користування системою», – сказав Маск.

Заява Маска може може свідчити про більш серйозні плани щодо впровадження плати за користування Twitter, про які поки що не було оголошено. Оскільки Ілон Маск вже робив спроби боротьби з ботами та фейковими обліковими записами на платформі, вводячи оплату за верифікацію облікових записів.

Зараз він працює над пропозицією заохотити користувачів платити за покращений сервіс, який має назву «X Premium».

Наразі важко передбачити, яким буде майбутнє Twitter і яким чином впровадження плати може вплинути на користувачів та платформу в цілому.

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