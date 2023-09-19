Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті ВРП.

Вирішено звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Князєву Наталію Вячеславівну – з посади судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Животова Євгена Геннадійовича – з посади судді Апеляційного суду Закарпатської області.

Раніше ми писали, що ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Приморського райсуду міста Одеси Іллі Лонського.

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