ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Приморського райсуду міста Одеси Іллі Лонського

Продовжено строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя Іллі Лонського у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Фото: Суспільне

Вища рада правосуддя 14 вересня задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка та до 20 листопада 2023 року продовжила строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Приморського районного суду міста Одеси Іллі Лонського у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

ВРП повідомляє, що Ілля Лонський підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 369, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме у замаху на надання неправомірної вигоди іншій судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману судді Приморського районного суду м. Одеси, за що передбачається покарання на строк від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що завершено розслідування щодо Іллі Лонського.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», суддя Ілля Лонський, отримавши гроші від адвоката, намагався схилити колегу - також суддю Приморського райсуду Анжеліку Русєву к винесенню «потрібного» рішення у справі.

Цікаво, що у липні Ілля Лонський повідомив у ВРП про те, що у нього в робочому кабінеті відбувся обшук, під час якого детективи НАБУ вилучили у нього $2 250, які належали йому особисто. Суддя зазначив також про те, що детективи НАБУ так і не надали йому ухвали слідчого судді ВАКС про обшук, оскільки, ймовірно, взагалі її не отримували.

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