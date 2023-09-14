Китай відповів на зустріч путіна та Кім Чен Ина «дружніми відносинами» країн

Китай і КНДР є дружніми сусідами, – речниця МЗС Китаю.

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У Китаї прокоментували зустріч російського диктатора володимира путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила про «дружні» відносини між країнами, – повідомляє The Paper.

За словами Мао Нін, візит північнокорейського лідера до росії був домовленістю між Північною Кореєю та рф і пов'язаний із відносинами країн.

«Візит лідера КНДР до росії – це те, що є між їхніми країнами, стосується відносин КНДР і росії. Що стосується зв'язків між Китаєм і КНДР, то ми є дружніми сусідами. Наші двосторонні відносини помітно прогресують. Обидві сторони працюють над важливим консенсусом, досягнутим нашими вищими керівниками», – сказала вона.

Мао Нін також наголосила, що Китай та Північна Корея поглиблюють співпрацю та «прагнуть нового і більшого прогресу».

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