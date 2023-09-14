Китай ответил на встречу Путина и Ким Чен Ына «дружескими отношениями» стран

Китай и КНДР являются дружественными соседями, – пресс-секретарь МИД Китая.

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В Китае прокомментировали встречу российского диктатора владимира путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила о «дружеских» отношениях между странами, – сообщает The Paper.

По словам Мао Нин, визит северокорейского лидера в россию был договоренностью между Северной Кореей и рф и связан с отношениями стран.

«Визит лидера КНДР в россию - это то, что есть между их странами, касается отношений КНДР и России. Что касается связей между Китаем и КНДР, то мы являемся дружественными соседями. Наши двусторонние отношения заметно прогрессируют. Обе стороны работают над важным консенсусом, достигнутым нашими высшими руководителями», – сказала она.

Мао Нин также подчеркнула, что Китай и Северная Корея углубляют сотрудничество и «стремятся к новому и большему прогрессу».

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