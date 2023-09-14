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Основанием для отступления от прежней правовой позиции является очевидная неправильность прежнегоо заключения – Большая Палата ВС

12:11, 14 сентября 2023
В Большой Палате Верховного Суда объяснили, почему происходят отступления от прежних правовых позиций.
Основанием для отступления от прежней правовой позиции является очевидная неправильность прежнегоо заключения – Большая Палата ВС
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Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич рассказал, почему Большая Палата время от времени отступает от прежних правовых позиций.

Как отметил Виталий Уркевич, «без надлежащих оснований отступление от предыдущих правовых выводов невозможно».

Такими основаниями, по словам Секретаря Большой Палаты, являются:

  • очевидная неправильность предыдущего правового заключения 
  • изменения в законодательстве
  • потребность в согласовании судебной практики в пределах Верховного Суда 

При этом, по словам Виталия Уркевича, Большая Палата ВС «принимает во внимание возможные последствия формулировки нового правового заключения для правовой системы, для правоприменения, а также для субъектов, вовлеченных в спорные правоотношения». 

Напомним, что в Большой Палате ранее рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда.

Также, «Судебно-юридическая газета» рассказывала о проблемах, постепенно возникших в деятельности Большой Палаты Верховного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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