Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

Основанием для отступления от прежней правовой позиции является очевидная неправильность прежнегоо заключения – Большая Палата ВС

В Большой Палате Верховного Суда объяснили, почему происходят отступления от прежних правовых позиций.

Пентагон направил в Украину специального представителя и команду по надзору за использованием помощи США

По словам генерального инспектора Министерства обороны США, высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а до конца сентября ожидается прибытие дополнительного персонала, который будет базироваться в посольстве США в Киеве и будет контролировать помощь США.

Переход на новые подходы оплаты труда госслужащих улучшит ситуацию в аппаратах судов, – Александр Корниенко

Улучшение институциональной способности судебной системы зависит и от должной оплаты труда в аппаратах судов, – первый вице-спикер Александр Корниенко.

Правонарушитель сбросил помощнику судьи на карту 19,5 тыс. гривен, однако помощник все рассказал судье

Попытка гражданина, являющегося фигурантом дела по ст. 130, «договориться» в суде, оказалась неудачной.

  1. В мире

Российские олигархи вывели из Европы минимум $50 млрд, — СМИ

11:56, 14 сентября 2023
Сообщается, что российские олигархи, опасаясь международных санкций, вывели из европейских банков десятки миллиардов долларов после начала вторжения рф в Украину.
Российские олигархи вывели из Европы минимум $50 млрд, — СМИ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Российские олигархи, находящиеся под давлением международных санкций и одновременно сталкиваются с давлением со стороны Путина, после вторжения рф в Украину вывели активы на десятки миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Сообщается, что в августе 2023 года акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролирующие магнаты Игорь Шилов и Марк Курцер, одобрили переезд компаний из Кипра в рф.

Согласно данным Bloomberg, это увеличит общую стоимость активов, переведенных богатыми россиянами с февраля 2022 года, по меньшей мере до $50 млрд.

Как отмечает издание, это изменение нарушает десятилетнюю практику российских миллиардеров сохранять свои активы в Европе, используя удобные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги.

"Сейчас у самых богатых россиян остается все меньше мест для размещения своего состояния, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или Европы", – пишет Bloomberg.

Передача активов, зарегистрированных в таких местах, как Кипр, Джерси и Швейцария, в рф и страны, которые Кремль считает дружественными, в частности, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после полномасштабного вторжения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду