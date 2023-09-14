Российские олигархи вывели из Европы минимум $50 млрд, — СМИ

Сообщается, что российские олигархи, опасаясь международных санкций, вывели из европейских банков десятки миллиардов долларов после начала вторжения рф в Украину.

Российские олигархи, находящиеся под давлением международных санкций и одновременно сталкиваются с давлением со стороны Путина, после вторжения рф в Украину вывели активы на десятки миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Сообщается, что в августе 2023 года акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролирующие магнаты Игорь Шилов и Марк Курцер, одобрили переезд компаний из Кипра в рф.

Согласно данным Bloomberg, это увеличит общую стоимость активов, переведенных богатыми россиянами с февраля 2022 года, по меньшей мере до $50 млрд.

Как отмечает издание, это изменение нарушает десятилетнюю практику российских миллиардеров сохранять свои активы в Европе, используя удобные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги.

"Сейчас у самых богатых россиян остается все меньше мест для размещения своего состояния, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или Европы", – пишет Bloomberg.

Передача активов, зарегистрированных в таких местах, как Кипр, Джерси и Швейцария, в рф и страны, которые Кремль считает дружественными, в частности, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после полномасштабного вторжения.

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