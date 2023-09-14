Португалия продлит временную защиту для украинцев

Португалия планирует продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2024 года.

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Правительство Португалии планирует продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на полгода. Решение будет принято в ближайшее время, – сообщает The Portugal News.

Офис министра Аны Катарины Мендес заявил, что «правительство считает необходимым определить новое продление временной защиты на период в 6 месяцев, предложение, которое очень скоро будет передано в Совет министров».

В Правительстве также отмечают, что поддерживают намерения Еврокомиссии продлить временную защиту для переселенцев из Украины до марта 2024 года.

Европейская комиссия же заявила, что продолжит временную защиту людей, перемещенных из-за войны в Украине, вызванной российским вторжением, принятую в марте 2022 года, гарантируя поддержку "столько, сколько это необходимо».

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