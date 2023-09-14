«Пошлость и цирк»: премьер-министр Словакии прокомментировал драку двух бывших чиновников

Премьер-министр Словакии Людовит Одор отреагировал на драку между бывшим премьер-министром страны Игорем Матовичем и экс-министром внутренних дел Робертом Калиняком во время избирательной кампании, – сообщает Euractiv.
Людовит Одор спросил, хотят ли словаки жить в «банановой республике» после внеочередных выборов 30 сентября.
«1 октября вы можете проснуться в какой-то банановой республике, полной ненависти. Такой ли мы хотим видеть Словакию?» – в ответ на драку спросил премьер-министр. «Ненависть, пошлость и цирк. Это не наше будущее», – добавил он.
Таким образом, Одор призвал избирателей подумать о будущем Словакии во время голосования на сентябрьских парламентских выборах.
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