«Пошлость и цирк»: премьер-министр Словакии прокомментировал драку двух бывших чиновников

Премьер-министр Словакии спросил у избирателей, хотят ли они жить в «банановой стране» после драки бывших чиновников.

Источник фото: Euractiv

Премьер-министр Словакии Людовит Одор отреагировал на драку между бывшим премьер-министром страны Игорем Матовичем и экс-министром внутренних дел Робертом Калиняком во время избирательной кампании, – сообщает Euractiv.

Людовит Одор спросил, хотят ли словаки жить в «банановой республике» после внеочередных выборов 30 сентября.

«1 октября вы можете проснуться в какой-то банановой республике, полной ненависти. Такой ли мы хотим видеть Словакию?» – в ответ на драку спросил премьер-министр. «Ненависть, пошлость и цирк. Это не наше будущее», – добавил он.

Таким образом, Одор призвал избирателей подумать о будущем Словакии во время голосования на сентябрьских парламентских выборах.

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