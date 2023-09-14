«Вульгарність і цирк»: прем'єр-міністр Словаччини прокоментував бійку двох колишніх урядовців

Прем'єр-міністр Словаччини запитав у виборців, чи хочуть вони жити у «банановій країні» після бійки колишніх урядовців.

Джерело фото: Euractiv

Прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор відреагував на бійку між колишнім прем’єр-міністром країни Ігорем Матовичем і ексміністром внутрішніх справ Робертом Каліняком під час виборчої кампанії, – повідомляє Euractiv.

Людовіт Одор запитав, чи хочуть словаки жити в «банановій республіці» після позачергових виборів 30 вересня.

«1 жовтня ви можете прокинутися в якійсь банановій республіці, повній ненависті. Чи такою ми хочемо бачити Словаччину?» – у відповідь на бійку запитав прем’єр-міністр. «Ненависть, вульгарність і цирк. Це не наше майбутнє», – додав він.

Так, Одор закликав виборців подумати про майбутнє Словаччини під час голосування на вересневих парламентських виборах.

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