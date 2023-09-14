Португалія продовжить тимчасовий захист для українців

Португалія планує продовжити тимчасовий захист для біженців із України до березня 2024 року.

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Уряд Португалії планує продовжити тимчасовий захист для біженців із України ще на півроку. Рішення буде ухвалене найближчим часом, – повідомляє The Portugal News.

Офіс міністра Ани Катаріни Мендес заявив, що «уряд вважає за необхідне визначити нове продовження тимчасового захисту на період у 6 місяців, пропозиція, яка дуже скоро буде передана до Ради міністрів».

В Уряді також наголошують, що підтримують наміри Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для переселенців з України до березня 2024 року.

Європейська комісія ж заявила, що продовжить тимчасовий захист людей, переміщених через війну в Україні, спричинену російським вторгненням, ухвалений у березні 2022 року, гарантуючи підтримку «стільки, скільки це необхідно».

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