Російські олігархи вивели з Європи щонайменше $50 млрд, — ЗМІ

Повідомляється, що російські олігархи побоюючись міжнародних санкцій, вивели з європейських банків десятки мільярдів доларів після початку вторгнення рф в Україну.

Російські олігархи, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і водночас стикаються з тиском з боку Путіна, після вторгнення рф в Україну вивели активи на десятки мільярдів доларів, пише Bloomberg.

Повідомляють, що в серпні 2023 року акціонери United Medical Group CY Plc і MD Medical Group Investments Plc, які контролюють магнати Ігор Шилов і Марк Курцер, схвалили переїзд компаній із Кіпру в рф.

Згідно з даними Bloomberg, це збільшить загальну вартість активів, що були переведені найбагатшими росіянами з лютого 2022 року, щонайменше до $50 млрд.

Як наголошує видання, ця зміна порушує десятирічну практику російських мільярдерів зберігати свої активи в Європі, використовуючи зручні для інвесторів правові системи, можливість отримувати дивіденди в іноземній валюті та низькі податки.

"Зараз у найбагатших росіян залишається все менше місць для розміщення своїх статків, оскільки багато з них перебувають під санкціями США, Великої Британії чи Європи", – пише Bloomberg.

Передача активів, зареєстрованих у таких місцях, як Кіпр, Джерсі та Швейцарія, до росії та країн, які Кремль вважає дружніми, зокрема Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан, почалася незабаром після повномасштабного вторгнення.

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