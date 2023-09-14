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Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

12:11, 14 вересня 2023
У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.
Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС
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Секретар Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич розповів, чому Велика Палата час від часу відступає від попередніх правових позицій.

Як зазначив Віталій Уркевич, «без ґрунтовних підстав відступ від попередніх правових висновків неможливий».

Такими ґрунтовними підставами, за словами Секретаря Великої Палати, є:

  • очевидна неправильність попереднього правового висновку
  • зміни в законодавстві
  • потреба в узгодженні судової практики в межах Верховного Суду

При цьому, за словами Віталія Уркевича, Велика Палата ВС «бере до уваги можливі наслідки формулювання нового правового висновку для правової системи, для правозастосування, а також для суб’єктів, залучених у спірні правовідносини».

Нагадаємо, що у Великій Палаті раніше розповіли, як забезпечити єдність судової практики Верховного Суду.

Також, «Судово-юридична газета» розповідала про проблеми, які поступово виникли в діяльності Великої Палати Верховного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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