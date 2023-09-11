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  1. В Україні

Замах на надання хабаря судді: завершено розслідування щодо адвоката та судді з Одеси Іллі Лонського

11:12, 11 вересня 2023
Суддя Ілля Лонський та адвокат підозрюються у замаху на надання неправомірної вигоди іншому судді за ухвалення «позитивного рішення» у справі щодо адміністративного правопорушення.
Замах на надання хабаря судді: завершено розслідування щодо адвоката та судді з Одеси Іллі Лонського
Фото: sudreporter.org
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8 вересня прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно судді Приморського районного суду м. Одеси Іллі Лонського та адвоката. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві зазначають, що особи підозрюються у замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману.

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«Як вже повідомлялось, 19.06.2023 САП та НАБУ на одержанні 2 тис. доларів США неправомірної вигоди викрили адвоката з Одеси. За версією слідства, адвокат вимагав указані кошти у військовослужбовця за начебто сприяння в ухваленні суддею Приморського районного суду м. Одеси позитивного рішення у справі.

У ході подальшого розслідування встановлено, що для реалізації свого злочинного плану адвокат залучив суддю Приморського райсуду Одеси. Відповідно до узгоджених дій адвокат мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення у справі про адміністративне правопорушення іншій судді цього ж суду, одержати неправомірну вигоду та передати її частину вказаному судді-спільнику. Крім того, адвокат повідомив суддю про можливість заволодіння частиною одержаних від особи коштів, наданих для передачі судді», - сказано у повідомленні.

У САП додають, що дії адвоката та судді кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», суддя Ілля Лонський, отримавши гроші від адвоката, намагався схилити колегу - також суддю Приморського райсуду Анжеліку Русєву к винесенню «потрібного» рішення у справі.

У свою чергу, адвокат отримав $2 тис. від клієнта за «послуги» щодо ст. 130.

Цікаво, що у липні Ілля Лонський повідомив у ВРП про те, що у нього в робочому кабінеті відбувся обшук, під час якого детективи НАБУ вилучили у нього $2 250, які належали йому особисто. Суддя зазначив також про те, що детективи НАБУ так і не надали йому ухвали слідчого судді ВАКС про обшук, оскільки, ймовірно, взагалі її не отримували.

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