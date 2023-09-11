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Міністр фінансів Марченко заявив, що зміцнення гривні – це мінус, і курс на 2024 рік буде 41,4 грн за долар

Сергій Марченко заявив, що Мінфін турбує укрпілення гривні, і стосовно цього постійно йдуть розмови з МВФ.

У Верховній Раді пропонують запровадити обов’язкову участь прокурора в адмінсправах про нетверезе водіння

На думку автора законопроекту, оскільки судова практика стосовно п’яного водіння в Україні є досить розповсюдженою, потенційна кількість звернень до ЄСПЛ може бути досить значною, що, в свою чергу, негативно вплине як на бюджет, так і на міжнародну репутацію.

Система військової юстиції має включати військову поліцію, військову прокуратуру, військові суди і військову адвокатуру, – начальник ГУ військової юстиції Міноборони

Ми пропонували зосередити розгляд військових справ у судах, які наближені до зони ведення бойових дій, – начальник Головного управління військової юстиції Міноборони Олексій Муравйов.

Банки будуть ретельніше перевіряти фінансові операції українців і аналізувати їх фінансові можливості

Банк у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка була заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом 10 днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.

Підстави для відмови Україною у екстрадиції, — позиція Верховного Суду

З часу звернення із заявою про визнання біженцем, або визнання особою, яка потребує додаткового захисту, чи визнання особою, яка потребує тимчасового захисту - особа вже перебуває під захистом України, протягом розгляду цієї заяви і навіть під час оскарження відмови наданні такого статусу, - Верховний Суд.

  1. В Україні

путін домовляється лише із собою, – Зеленський категорично проти переговорів з кремлівським диктатором

11:39, 11 вересня 2023
Зеленський заявив, що війна триватиме, поки росія на території України, а переговори з путіним неможливі.
путін домовляється лише із собою, – Зеленський категорично проти переговорів з кремлівським диктатором
Джерело фото: lenta.ua
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Будь-які компроміси чи переговори з кремлівським диктатором володимиром путіним категорично неможливі. А війна продовжуватиметься до тих пір, «поки росія буде на території України», – заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

За словами Зеленського, навіть якщо б відбулися переговори, угода не залишиться сталим рішенням, оскільки російський диктатор має звичку створювати «заморожені конфлікти» на кордонах рф, а це не є його кінцевою метою.

Президент України також вважає, що путін прагне відновити Радянський Союз.

Зеленський також зазначив, що ті, хто висловлюють бажання вести переговори з керівництвом кремля, самі себе обманюють, аналогічно західним лідерам, які підписали Мюнхенську угоду з Адольфом Гітлером у 1938 році, лише для того, щоб дивитися, як він вторгається в Чехословаччину.

«Помилка не в дипломатії. Помилка – дипломатія з путіним. Він домовляється тільки сам із собою», – впевнений Зеленський.

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