путін домовляється лише із собою, – Зеленський категорично проти переговорів з кремлівським диктатором

Зеленський заявив, що війна триватиме, поки росія на території України, а переговори з путіним неможливі.

Джерело фото: lenta.ua

Будь-які компроміси чи переговори з кремлівським диктатором володимиром путіним категорично неможливі. А війна продовжуватиметься до тих пір, «поки росія буде на території України», – заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

За словами Зеленського, навіть якщо б відбулися переговори, угода не залишиться сталим рішенням, оскільки російський диктатор має звичку створювати «заморожені конфлікти» на кордонах рф, а це не є його кінцевою метою.

Президент України також вважає, що путін прагне відновити Радянський Союз.

Зеленський також зазначив, що ті, хто висловлюють бажання вести переговори з керівництвом кремля, самі себе обманюють, аналогічно західним лідерам, які підписали Мюнхенську угоду з Адольфом Гітлером у 1938 році, лише для того, щоб дивитися, як він вторгається в Чехословаччину.

«Помилка не в дипломатії. Помилка – дипломатія з путіним. Він домовляється тільки сам із собою», – впевнений Зеленський.

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