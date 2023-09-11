путин договаривается только с собой, – Зеленский категорически против переговоров с кремлевским диктатором

Зеленский заявил, что война будет продолжаться, пока россия на территории Украины, а переговоры с путиным невозможны.

Источник фото: lenta.ua

Любые компромиссы или переговоры с кремлевским диктатором владимиром путиным категорически невозможны. А война будет продолжаться до тех пор, «пока россия будет на территории Украины», – заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

По словам Зеленского, даже если бы состоялись переговоры, соглашение не останется постоянным решением, поскольку российский диктатор имеет привычку создавать «замороженные конфликты» на границах рф, а это не является его конечной целью.

Президент Украины также считает, что путин стремится восстановить Советский Союз.

Зеленский также отметил, что те, кто выражают желание вести переговоры с руководством кремля, сами себя обманывают, аналогично западным лидерам, которые подписали Мюнхенское соглашение с Адольфом Гитлером в 1938 году, только для того, чтобы смотреть, как он вторгается в Чехословакию.

«Ошибка не в дипломатии. Ошибка – дипломатия с путиным. Он договаривается только сам с собой», – уверен Зеленский.

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