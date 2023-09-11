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  1. В Украине

Ответственность за нарушение правил применения РРО: разъяснение налоговой

18:18, 11 сентября 2023
С 1 октября штрафные санкции применяются ко всем предприятиям за совершенные ими нарушения требований Закона, но есть некоторые исключения.
Ответственность за нарушение правил применения РРО: разъяснение налоговой
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило вопрос ответственности за нарушение правил применения РРО/ПРРО.

Отмечается, что субъекты хозяйствования освобождаются от ответственности за нарушение требований Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее – Закон 265), совершенных ими в период с 01 января 2022 года по 01 октября 2023 года. За нарушение порядка осуществления расчетных операций, совершенных в период с 01 января 2022 по 30 сентября 2023 включительно, штрафные (финансовые) санкции применяться не будут.

Освобождение от ответственности за нарушения, совершенные с 01.01.2022 по 30.09.2023, не касается трех видов деятельности:

- продажа подакцизных товаров;

- деятельность по покупке/продаже иностранной валюты;

- деятельность в области организации и проведения азартных игр.

В дальнейшем, с 01 октября 2023 года штрафные (финансовые) санкции применяются ко всем предприятиям за совершенные ими нарушения требований Закона № 265.

Вместе с этим, с 01 октября 2023 года штрафные (финансовые) санкции не применяются к предприятиям, осуществляющим деятельность на: временно оккупированных российской федерацией территориях Украины, — по дате завершения временной оккупации соответствующих территорий; территориях активных боевых действий, по дате завершения боевых действий на соответствующих территориях; территориях возможных боевых действий — по дате прекращения возможных боевых действий на соответствующих территориях, если они не были совершены при продаже ими подакцизных товаров.

При этом даты завершения боевых действий, даты завершения временной оккупации, даты прекращения возможности боевых действий определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утвержденного приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных декабря 2022 № 309, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 23 декабря 2022 за № 1668/39004.

Ранее в налоговой назвали нюансы по возобновлению ответственности за нарушение требований законодательства по РРО.

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