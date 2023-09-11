Система военной юстиции должна включать в себя военную полицию, военную прокуратуру, военные суды и военную адвокатуру, – начальник ГУ военной юстиции Минобороны

Мы предлагали сосредоточить рассмотрение военных дел в судах, приближенных к зоне ведения боевых действий, – начальник Главного управления военной юстиции Минобороны Алексей Муравьев.

Система военной юстиции должна включать не только военную полицию, но и военнукю прокуратуру, военные суды и военную адвокатуру. Как рассказал начальник Главного управления военной юстиции Минобороны Алексей Муравьев в интервью Цензор.нет, первый, самый неотложный вопрос – это военная полиция.

«В смоделированной ситуации, когда командир определенного уровня дает указания на выполнение боевой задачи, которая заранее не приведет к желаемому результату, исключительно с целью отрапортовать кому-то, как раз, на наш взгляд, лучше сможет разобраться военный следователь. Потому что у него определенная специальность, специальное образование, он разбирается в тактике и частично – в стратегии.

По нашей концепции он должен иметь опыт военной службы, еще и желательно в современных условиях ведения боевых действий. Гражданскому выяснить, был ли этот приказ уместным или преступным, крайне тяжело. Военное законодательство охватывает блок вопросов специфически правового регулирования, плюс нормативная база кое-где устарела, кое-где противоречива, а кое-где с ограниченным доступом и ее трудно разыскать. Поэтому мы и настаивали на том, что давать оценку – а следователь в любом случае дает оценку чьим-либо действиям – имеет право лицо, у которого есть специальные профессиональные знания и практический опыт.

Относительно военного прокурора. Сейчас есть концепция о том, что обязательно должен быть прокурор в военных погонах. Есть сторонники такой концепции, есть противники. Я отношусь к противникам, потому что уже вето, наложенное президентом, с теми ограничениями, которые там указано, вполне основательно, и я не вижу необходимости прокурору носить военные погоны. Потому что это будут упреки о двойном подчинении, общество этого не воспринимает, потому что хочет видеть независимых прокуроров.

То же – с военными судами. Не воспринимают судью как военного с погонами. Поэтому мы идем по другому пути.

Мы понимаем, что это должен быть человек, у которого есть базовое образование, специальные знания в области военного права.

На сегодняшний день восстановить полноценно военные суды в том виде, как это было раньше, на мой взгляд, нереально. Это требует кардинальных изменений законодательства, многих нормативных актов. Это будет немного ломать существующую систему.

В общем было бы неплохо и было бы ко времени, но невозможно. Объясню почему. Даже на то, чтобы просто внести изменения в закон «О судоустройстве» о создании военных судов как отдельного специализированного звена, нужно время. Если за них проголосуют, нужно объявить конкурсный отбор в состав суда. По действующему закону эта процедура должна длиться более года. У нас на это нет времени», – отметил Алексей Муравьев.

Относительно того, можно ли предложить бывшим военным судьям снова вернуться к этой специализации, он отметил, что «несколько из них уже работают судьями Верховного суда и вряд ли захотят оставить его. К тому же конкурс все равно придется проводить».

Также, по словам Алексея Муравьева, Высший совет правосудия против специализаций.

«Как вариант мы предлагали внести изменения в УПК и сосредоточить рассмотрение этих дел в отдельных судах, приближенных к зоне ведения боевых действий. Соответственно, это ограничит круг судей, которые могут такие дела рассматривать, сделает им узкую специализацию, и повысить их профессию можно гораздо быстрее», добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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