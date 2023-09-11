Арестовывать ли путина во время следующей встречи G20, будет решать судебная власть Бразилии – Лула

Бразилия должна пересмотреть присоединение к МУС, создать собственную судебную систему для принятия решений по путину – Президент Бразилии.

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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что вопрос о возможном аресте российского диктатора владимира путина в случае его визита на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году будет рассмотрен согласно решениям судебной власти Бразилии, – сообщает Reuters.

«Если Путин решит присоединиться (к саммиту в следующем году - ред.), то решение (о возможном аресте - ред.) будет принимать судебная власть, а не мое правительство», – сказал президент Бразилии.

Кроме того, он отметил важность пересмотра вопроса о присоединении Бразилии к Международному уголовному суду, особенно в контексте того, что такие страны, как США, Китай и Индия, не присоединились к этому суду.

«Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор о МУС и почему наша страна его подписала», – сказал Лула.

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