Бразилія має переглянути приєднання до МКС, створити власну судову систему для прийняття рішень щодо путіна – Президент Бразилії.

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Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що питання щодо можливого арешту російського диктатора володимира путіна у разі його візиту на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року буде розглянуто згідно з рішеннями судової влади Бразилії, – повідомляє Reuters.

«Якщо Путін вирішить приєднатися (до саміту наступного року – ред.), то рішення (про можливий арешт – ред.) прийматиме судова влада, а не мій уряд», – сказав президент Бразилії.

Крім того, він зазначив важливість перегляду питання щодо приєднання Бразилії до Міжнародного кримінального суду, особливо в контексті того, що такі країни, як США, Китай і Індія, не приєдналися до цього суду.

«Я хочу знати, чому США, Індія та Китай не підписали договір про МКС і чому наша країна його підписала», — сказав Лула.

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