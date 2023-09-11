Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Призначення нових суддів можливе з урахуванням фінансових можливостей України – Мінфін

У Верховній Раді, тим часом, кажуть про бюджет 2024 року, як про «бюджет війни».

У конкурсі на посади суддів місцевих судів зможуть взяти участь тільки кандидати з резерву на посади суддів

Про умови конкурсу і кількість вакансій ВККС оголосить 14 вересня.

В Слузі народу пропонують зобов’язати керівників громадських організацій публікувати дані про доходи та майно у відкритому доступі

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про відкрите публікування інформації про доходи та майно керівників громадських організацій.

Очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк вирішив помститися бізнесу за відкриття кримінальної справи

У відповідь на численні скарги та заяву про злочин керівник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк вирішив «покарати» скаржників-підприємців зупиненням діяльності.

Володимир Зеленський підписав указ про перевірку справжності рішень ВЛК щодо непридатності чоловіків до військової служби і зміну правил перетину кордону

Починається перевірка рішень військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби та інвалідність, ДБР, СБУ та МВС доручено невідкладно вжити заходів з викриття корупції, а Кабміну – переглянути правила перетину кордону, - Зеленський підписав Указ.

  1. В Україні

У ДПС роз’яснили питання строків формування податкового кредиту

15:24, 11 вересня 2023
У податковій нагадали, що перебіг строків для формування податкового кредиту відновився з 01.08.2023.
У ДПС роз’яснили питання строків формування податкового кредиту
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснило питання строків формування податкового кредиту.

У відомстві зазначають, що Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – Кодекс).

Так, відповідно до пункту 102.9 статті 102 Кодексу на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Це положення зупиняло у тому числі перебіг строків і для формування податкового кредиту.

Пункт 102.9 статті 102 Кодексу та підпункт 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, що встановлював окремі особливості зупинення перебігу строків, діяли до 01.08.2023.

Тому перебіг строків для формування податкового кредиту, визначених пунктом 198.6 статті 198 Кодексу (365 календарних днів з дати складання податкової накладної) відновлюється з 01.08.2023.

Таким чином, строк на включення до податкового кредиту сум ПДВ (за зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними, у тому числі складеними до введення воєнного стану на території України), встановлений пунктом 198.6 статті 198 та пунктом 80 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, починаючи з 01.08.2023 продовжується на ту кількість днів, протягом яких платник податку мав право на включення сум ПДВ до податкового кредиту, які припадають на період починаючи з дати введення воєнного стану на території України і до 01.08.2023 (прим 1).

У ДПС також привели приклад: сума ПДВ, зазначена у податковій накладній з датою складання 01.02.2022 та зареєстрована в ЄРПН, може бути включена покупцем до складу податкового кредиту не пізніше 08.07.2024, тобто, у податковій звітності за липень 2024 року.

Раніше у ДПС повідомляли, чи встановлено для осіб з інвалідністю ІІІ групи окрему податкову соціальну пільгу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду