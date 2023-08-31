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  1. В Україні

Чи встановлено для осіб з інвалідністю ІІІ групи окрему податкову соціальну пільгу: відповідь ДПС

10:51, 31 серпня 2023
Особи з інвалідністю ІІІ групи з дитинства в ПКУ не зазначені як окрема пільгова категорія, але у разі дотримання встановленого рівня зарплати мають право на ПСП на загальних підставах.
Чи встановлено для осіб з інвалідністю ІІІ групи окрему податкову соціальну пільгу: відповідь ДПС
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Державна податкова служба у Житомирській області роз’яснила, чи встановлено для осіб з інвалідністю ІІІ групи окрему податкову соціальну пільгу.

Надання податкових соціальних пільг передбачено ст. 169 ПКУ.

Згідно з пп. «ґ» пп. 169.1.3 ПКУ з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 ПКУ платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 150 відс. суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ, для такого платника податку, який є особою з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільгу яким визначено пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ (осіб з інвалідністю І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни).

Підпунктом 169.4.1 ПКУ визначено, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Таким чином, платники податку – особи з інвалідністю ІІІ групи з дитинства в ПКУ не зазначені як окрема пільгова категорія, але у разі дотримання установленого рівня заробітної плати мають право на податкову соціальну пільгу, яка надається у вигляді зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що у 2021 році дорівнює 1135,00 грн при граничному доході 3180,00 грн, у 2022 році – 1240,50 грн при граничному доході 3470,00 грн, у 2023 році – 1342,00 грн при граничному доході 3760,00 гривень.

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