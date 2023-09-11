У Києві затримали нацгвардійця, який готував удари рф по столичних ТЕЦ

СБУ затримала у Києві «військового перевертня», який готував нові повітряні удари рф по столичній інфрастуктурі.

Джерело фото: СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала ще одного агента фсб рф, який був задіяний у підготовці можливих атак з повітря на об'єкти критичної інфраструктури столиці, – повідомляє СБУ.

Затриманим фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба завербувала віддалено у січні цього року. фсб задіяла свого резидента, який раніше був військовим у Національній гвардії та виїхав за кордон. Цей резидент надавав вказівки агентові у Києві, зокрема, збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.

Також російського агента цікавили відомості щодо технічного стану енергетичних об'єктів та рівня їхнього захисту від підрозділів Сил оборони України. Отриману інформацію агент передавав резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони.

За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого «куратора» з фсб від 100 до 1 тисячі доларів США, причому сума залежала від складності завдання і важливості зібраної інформації.

Отримана розвідувальна інформація, ймовірно, використовувалася окупантами для підготовки можливих повітряних ударів по Києву під час холодної пори року.

За результатами багатоетапної спецоперації під час виконання ворожого завдання, СБУ затримала російського агента. При обшуках за його місцем проживання у Києві було виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

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