11 вересня: яке сьогодні свято та головні події

11 вересня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з тероризмом.

Фото: hindustantimes.com

У понеділок, 11 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

11 вересня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з тероризмом. Подія вшановує пам'ять людей, які постраждали від терористичного акту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, коли літаки врізалися в вежі-близнюки та Пентагон. Тероризм — діяльність, яка несе для суспільства особливу небезпеку. Вона спрямована на цілеспрямоване і свідоме застосування насильницьких актів. Терористи організовують вибухи і підпали, викрадають людей, вбивають заручників з метою залякування державних структур. Найчастіше терористичні акти мають політичні умови і відбуваються так, щоб на них звернуло увагу якомога більше людей.

Також 11 вересня святкують День дідусів та бабусь. Це свято найбільш популярне в Канаді, США, Філліпінах та Естонії. Тепла родинна подія — чудова нагода подарувати увагу та турботу рідним. В Україні день дідусів та бабусь традиційно святкують 28 жовтня та у четверту неділю липня. Такі свята створені для того, щоб нагадувати нам важливість традицій та сімейних зв'язків.

Яке сьогодні церковне свято

11 вересня в церковному календарі – день пам’яті преподобної Феодори Олександрійської. Згідно з церковними переказами Феодора жила разом зі своїм чоловіком в злагоді та коханні, але один багатий містянин звабився її красою і почав спокушати жінку. Він підкупив служницю Феодори, яка сказала їй, що гріх, скоєний вночі, не рахується. Жінка вирішила зрадити свого чоловіка, але згодом сильно про це пожаліла.

Календар важливих подій за 11 вересня:

9 рік — битва в Тевтобурзькому лісі між германцями та римською армією;

813 рік — імператор франків Карл I Великий коронував свого сина, Людовика I Благочестивого, своїм співправителем і спадкоємцем;

1098 рік — лист-прохання предводителів Першого походу папі Урбану ІІ про благословіння на Хрестовий похід до Єрусалиму;

1185 рік — Ісаак II Ангел, коли один з поліцейських агентів Андроніка захотів його заарештувати, вбив агента, врятувався втечею у церкву святої Софії в Константинополі і тут, під час народного повстання, був проголошений імператором;

1297 рік — у битві біля Стерлінга (Королівство Шотландія) шотландці під керівництвом Вільяма Воллеса "Хоробре Серце" розбивають війська англійського короля Едуарда I;

1390 рік — лицарі Тевтонського ордену розпочинають облогу Вільнюса під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському;

1565 рік — османські війська відступають з Мальти, припинивши Велику облогу Мальти;

1697 рік — битва під Зентою — цісарська армія під проводом принца Євгена Савойського здобуває перемогу над османами;

1709 рік — Герцог Мальборський і австрійський принц Євген розбивають французів під командуванням маршала Вілара у битві при Мальплаці;

1714 рік — французькі й іспанські війська окуповують Барселону в ході війни за іспанську спадщину;

1773 рік — Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру;

1777 рік — американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона розбиті Королівством Великої Британії у битві при Брендівайні у ході Революційної війні;

1789 рік — Александер Гамілтон призначається Першим секретарем Казначейства США;

1795 рік — Крцаніська битва (поблизу Тбілісі) між військами грузинського царя Іраклія II (5 тис. чоловік) з 30-тисячною перською армією шаха Ага-Мохаммед-хана Каджара;

1831 рік — Чарльз Дарвін зустрічається з капітаном Фітцроєм в Плімуті;

1888 рік — на відкритті промислової виставки в Торонто проводять перший у світі запис людського голосу;

1927 рік — землетрус на Південному березі Криму, що призводить до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії;

1943 рік — закінчується героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями;

1943 рік — створюють державний український хор імені Г. Верьовки;

1973 рік — військовий переворот 1973 року в Чилі;

1993 рік — у Києві відкривають пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 рр;

1997 рік — Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;

2001 рік — терористичний акт 11 вересня 2001 року;

2011 рік — Національний меморіал і музей 11 вересня відкривається до 10-ї річниці терактів 11 вересня;

2012 рік — в результаті пожеж на двох швейних фабриках у Пакистані гине 315 людей.