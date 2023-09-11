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  1. В Украине

В Киеве задержали нацгвардейца, который готовил удары рф по столичным ТЭЦ

11:05, 11 сентября 2023
СБУ задержала в Киеве «военного оборотня», который готовил новые воздушные удары рф по столичной инфрастуктуре.
В Киеве задержали нацгвардейца, который готовил удары рф по столичным ТЭЦ
Источник фото: СБУ
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В Киеве Служба безопасности Украины задержала еще одного агента фсб рф, который был задействован в подготовке возможных атак с воздуха на объекты критической инфраструктуры столицы, – сообщает СБУ.

Задержанным фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба завербовала удаленно в январе этого года. фсб задействовала своего резидента, который ранее был военным в Национальной гвардии и выехал за границу. Этот резидент давал указания агенту в Киеве, в частности, собирать геолокации тепловых электростанций в столице.

Также российского агента интересовали сведения о техническом состоянии энергетических объектов и уровне их защиты от подразделений Сил обороны Украины. Полученную информацию агент передавал резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего «куратора» из фсб от 100 до 1 тысячи долларов США, причем сумма зависела от сложности задания и важности собранной информации.

Полученная разведывательная информация, вероятно, использовалась оккупантами для подготовки возможных воздушных ударов по Киеву во время холодного времени года.

По результатам многоэтапной спецоперации во время выполнения вражеского задания, СБУ задержала российского агента. При обысках по его месту жительства в Киеве было обнаружено компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

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