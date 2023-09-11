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Система військової юстиції має включати військову поліцію, військову прокуратуру, військові суди і військову адвокатуру, – начальник ГУ військової юстиції Міноборони

10:53, 11 вересня 2023
Ми пропонували зосередити розгляд військових справ у судах, які наближені до зони ведення бойових дій, – начальник Головного управління військової юстиції Міноборони Олексій Муравйов.
Система військової юстиції має включати військову поліцію, військову прокуратуру, військові суди і військову адвокатуру, – начальник ГУ військової юстиції Міноборони
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Система військової юстиції, має включати не лише військову поліцію, а й військову прокуратуру, військові суди і військову адвокатуру. Як розповів начальник Головного управління військової юстиції Міноборони Олексій Муравйов в інтерв’ю Цензор.нет, перше, найбільш нагальне питання, – це військова поліція.

«У змодельованій ситуації, коли командир певного рівня дає вказівки на виконання бойового завдання, яке заздалегідь не призведе до бажаного результату, винятково з метою комусь відрапортувати, якраз, на наш погляд, краще зможе розібратись військовий слідчий. Бо він має певний фах, спеціальну освіту, він розуміється на тактиці й частково – на стратегії.

За нашою концепцією, він повинен мати досвід військової служби, ще й бажано в сучасних умовах ведення бойових дій. Цивільному з’ясувати, був цей наказ доречним чи злочинним, вкрай важко. Військове законодавство охоплює блок питань специфічно-правового регулювання, плюс нормативна база подекуди застаріла, подекуди суперечлива, а подекуди з обмеженим доступом і її важко розшукати. Тому ми й наполягали на тому, що давати оцінку – а слідчий в будь-якому разі дає оцінку чиїмсь діям – має особа, у якої є спеціальні фахові знання і практичний досвід.

Щодо військового прокурора. Зараз є концепція про те, що це обов’язково має бути прокурор у військових погонах. Є прихильники такої концепції, є супротивники. Я належу до супротивників, тому що вже вето, яке наклав президент, з тими обмеженнями, які там зазначено, цілком ґрунтовне, і я не бачу потреби прокурору носити військові погони. Бо це будуть закиди про подвійне підпорядкування, суспільство цього не сприймає, бо хоче бачити незалежних прокурорів.

Те саме – з військовими судами. Не сприймають суддю як військового з погонами. Тому ми йдемо іншим шляхом.

Ми розуміємо, що це має бути людина, в якої є базова освіта, спеціальні знання в галузі військового права.

На сьогодні відновити повноцінно військові суди в тому вигляді, як це було раніше, на мій погляд, нереально. Це потребує кардинальних змін законодавства, багатьох нормативних актів. Це трохи ламатиме існуючу систему.

Загалом було б непогано і було б на часі, але неможливо. Поясню чому. Навіть на те, щоб просто внести зміни в закон "Про судоустрій" щодо створення військових судів як окремої спеціалізованої ланки, потрібен час. Якщо за них проголосують, треба оголосити конкурсний добір до складу суду. За чинним законом ця процедура має тривати більше року. У нас на це немає часу», - зазначив Олексій Муравйов.

Стосовно того, чи можна запропонувати колишнім військовим суддям знову повернутися до цієї спеціалізації, він зауважив, що «декілька з них уже працюють суддями Верховного суду і навряд чи захочуть його залишити. До того ж, конкурс все одно доведеться проводити».

Також, за словами Олексія Муравйова, Вища рада правосуддя проти спеціалізацій.

«Як варіант ми пропонували внести зміни у КПК і зосередити розгляд цих справ в окремих судах, які наближені до зони ведення бойових дій. Відповідно це обмежить коло суддів, які можуть такі справи розглядати, зробить їм вузьку спеціалізацію, і підвищити їхній фах можна значно швидше», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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