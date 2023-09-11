Відповідальність за порушення правил застосування РРО: роз’яснення податкової

З 1 жовтня штрафні санкції застосовуються до всіх cy6'єктів господарювання за вчинені ними порушення вимог Закону, але є деякі виключення.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило питання відповідальності за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

Зазначається, що суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон 265), які вчинені ними у період з 01 січня 2022 року до 01 жовтня 2023 року. За порушення порядку здійснення розрахункових операцій, вчинені в період з 01 січня 2022 року по 30 вересня 2023 року включно, штрафні (фінансові) санкції застосовуватись не будуть.

Звільнення від відповідальності за порушення вчинені з 01.01.2022 по 30.09.2023 не стосується трьох видів діяльності:

- продаж підакцизних товарів;

- діяльність з купівлі/продажу іноземної валюти;

- діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.

В подальшому, з 01 жовтня 2023 року штрафні (фінансові) санкції застосовуються до всіх cy6'єктів господарювання за вчинені ними порушення вимог Закону № 265.

Разом з цим, з 01 жовтня 2023 року штрафні (фінансові) санкції не застосовуються до cy6'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на: тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, — по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій; територіях активних бойових дій, по дату завершення бойових дій на відповідних територіях; територіях можливих бойових дій, — по дату припинення можливих бойових дій на відповідних територіях, якщо вони не були вчинені при продажу ними підакцизних товарів.

При цьому, дати завершення бойових дій, дати завершення тимчасової окупації, дати припинення можливості бойових дій визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004.

Раніше у податковій назвали нюанси щодо відновлення відповідальності за порушення вимог законодавства по РРО.

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