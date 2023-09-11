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  1. В Украине

Покушение на предоставление взятки судьи: завершено расследование относительно адвоката и судьи из Одессы Ильи Лонского

11:12, 11 сентября 2023
Судья Илья Лонский и адвокат подозреваются в покушении на предоставление неправомерной выгоды другому судье за принятие «положительного решения» по делу об административном правонарушении.
Покушение на предоставление взятки судьи: завершено расследование относительно адвоката и судьи из Одессы Ильи Лонского
Фото: sudreporter.org
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8 сентября прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу судьи Приморского районного суда г. Одессы Ильи Лонского и адвоката. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве отмечают, что лица подозреваются в покушении на предоставление неправомерной выгоды судье за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении, а также завладении частью неправомерной выгоды путем обмана.

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«Как уже сообщалось, 19.06.2023 САП и НАБУ на получении 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды разоблачили адвоката из Одессы. По версии следствия адвокат потребовал указанные средства у военнослужащего за якобы содействие в принятии судьей Приморского районного суда г. Одессы положительного решения по делу.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что для реализации своего преступного плана адвокат привлек судью Приморского райсуда Одессы. Согласно к согласованным действиям адвокат должен был подстрекать военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении другому судье этого же суда, извлечь неправомерную выгоду и передать ее часть указанному судье-сообщнику. Кроме того, адвокат сообщил судье о возможности завладения частью полученных от лица средств, предоставленных для передачи судьи», - говорится в сообщении.

В САП добавляют, что действия адвоката и судьи квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», судья Илья Лонский, получив деньги от адвоката, пытался склонить коллегу – также судью Приморского райсуда Анжелику Русеву, к вынесению «нужного» решения по делу.

В свою очередь адвокат получил $2 тыс. от клиента за «услуги» по ст. 130.

Интересно, что в июле Илья Лонский сообщил в ВСП о том, что у него в рабочем кабинете состоялся обыск, в ходе которого детективы НАБУ изъяли у него $2 250, принадлежавших ему лично. Судья сообщила также о том, что детективы НАБУ так и не предоставили ему определение следственного судьи ВАКС об обыске, поскольку, вероятно, вообще его не получали.

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