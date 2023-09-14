ВСП продлил срок временного отстранения от правосудия судьи Приморского райсуда города Одессы Ильи Лонского

Продлен срок временного отстранения от правосудия Ильи Лонского в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Фото: Суспільне

Высший совет правосудия 14 сентября удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко и до 20 ноября 2023 года продлил срок временного отстранения от осуществления правосудия судьи Приморского районного суда города Одессы Ильи Лонского в связи с приговором.

ВСП сообщает, что Илья Лонский подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15, частью 3 статьи 369, частью 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, а именно в покушении на предоставление неправомерной выгоды другому судье за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении, а также завладение частью неправомерной выгоды путем обмана судьи Приморского районного суда г. Одессы, за что предусматривается наказание на срок от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что завершено расследование в отношении Ильи Лонского.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», судья Илья Лонский, получив деньги от адвоката, пытался склонить коллегу – также судью Приморского райсуда Анжелику Русеву, к вынесению «нужного» решения по делу.

Интересно, что в июле Илья Лонский сообщил в ВСП о том, что у него в рабочем кабинете состоялся обыск, в ходе которого детективы НАБУ изъяли у него $2 250, принадлежавших ему лично. Судья сообщила также о том, что детективы НАБУ так и не предоставили ему определение следственного судьи ВАКС об обыске, поскольку, вероятно, вообще его не получали.

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